Работы по строительству виаука на улице Циолковского в Нижнем Новгороде выполнены на 53%

Строительная готовность развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде составляет 53%. Об этом «Комсомолке» сообщили в – ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

- Завершены работы по вырубке зеленых насаждений, по устройству 314 буронабивных свай, устройство опор, а также укрупнительная сборка металлических пролетных строений и опускание пролетов двух съездов, -рассказали в Управлении.

В настоящее время продолжаются работы по установке опор основного хода. 24 з 25 этих опор уже установлены. Продолжается монтаж металлических пролетных строений. Кроме того, установлено 3,96 тысяч квадратных метров шумозащитного остекления, продолжаются работы по переустройству инженерных сетей. На улице Светлоярской и на разворотной петле ведутся работы по устройству дорожного покрытия.

Также в ГУАД напомнили, что по контракту работы должны завершиться 25 мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что технологию строительства этой развязки решили изменить после жалоб местных жителей.