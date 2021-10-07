Вакцинация от COVID-19 стала главной темой обращений нижегородцев через Госуслуги

Одной из главных тем сообщений через портал «Госуслуги. Решаем вместе» стала вакцинация от COVID-19: по ней поступило 54% всех вопросов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Центр управления Нижегородской области обраюотал около 7 340 обращений нижегородцев за сентябрь 2021 года.

- Как правило, жители интересуются процедурой записи на прививку, а также возможностью оформления электронного сертификата. Доступ к электронному сертификату прививки от коронавируса есть только у тех пациентов, которые имеют подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг. Если вы не видите свой сертификат, то первым делом проверьте именно это: подтвержденная ли у вас учетная запись. Также можно позвонить по телефону горячей линии по коронавирусу – 122, обратиться в техподдержку федерального портала Госуслуг, - отметил директор ГАУ НО «Центр координации проектов цифровой экономики» Владимир Распопов.

Напомним, что платформу «обратной связи» «Госуслуги. Решаем вместе» запустили марте 2021 года на главной странице регионального портала госуслуг (gu.nnov.ru). На рассмотрение сообщения отведено 30 дней с момента его регистрации. Ответ приходит в «Личный кабинет» пользователя. Решение проблем через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» контролирует ЦУР Нижегородской области.

- 25 процентов сообщений касалось пуска тепла и горячего водоснабжения. Среди актуальных тем также были дороги, благоустройство и общественный транспорт, - добавил Алексей Ушаков.

А также, Глеб Никитин не исключил введения локдауна в Нижнем Новгороде.

Сейчас в регионе наблюдается высокий рост заболеваемости. В связи с этим приняли новые меры: усилили контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и в общественном транспорте. По словам Глеба Никитина, мероприятия не запретили, но сделали их безопасными – с ковид-фри зонами.

Губернатор также убедительно попросил нижегородцев активнее вакцинироваться. Так, при высокой заразности дельта-штамма коронавируса для достижения общего иммунитета антитела должны быть у 80% населения.