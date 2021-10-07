В Дзержинске усилили контроль за соблюдением масочного режима

В Дзержинске проводят проверки общественного транспорта и предприятий розничной торговли на предмет соблюдения требований указа губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, с 7 октября прошли проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте города Дзержинск.

По словам начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Дзержинска Олега Михайленко, в итоге сегодня проверили 25 единиц транспорта.

- В целом замечаний немного, санитарные нормы соблюдаются как пассажирами, так и сотрудниками транспортных предприятий. Если в ходе проверки специалисты замечали какие-то единичные нарушения, на первый раз ограничивались устными предупреждениями, - отметил Олег Михайленко.

Также продолжаются проверки предприятий торговли и общественного питания.

- Кроме соблюдения масочного режима, проверяется обязательное наличие санитайзера, ведение журнала замера температуры сотрудников, наличие перчаток и соблюдение графика дезинфицирующих обработок, - напомнила директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Наталия Туранова.

Напомним, ответственность за нарушение указа губернатора влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на ИП – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

А также, Глеб Никитин не исключил введения локдауна в Нижнем Новгороде.

Сейчас в регионе наблюдается высокий рост заболеваемости. В связи с этим приняли новые меры: усилили контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и в общественном транспорте. По словам Глеба Никитина, мероприятия не запретили, но сделали их безопасными – с ковид-фри зонами.

Губернатор также убедительно попросил нижегородцев активнее вакцинироваться. Так, при высокой заразности дельта-штамма коронавируса для достижения общего иммунитета антитела должны быть у 80% населения.