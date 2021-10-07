День донора состоится в Канавинском районе Нижнего Новгорода

День донора пройдет в Канавинском районе 11 октября с 9:00 до 11:00. Нижегородцы смогут сдать кровь в выездной станции переливания крови. Об этом сообщает администрация Канавинского района.

Так, стать донором крови можно в выездной станции переливания крови Нижегородского областного центра крови им.Н.Я.Климовой у здания районной администрации по адресу: улица Октябрьской Революции, 27

Забор крови пройдёт с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм: измерят температуру, проверят наличие средств индивидуальной защиты и напомнят о соблюдении дистанции.

Также в условиях пандемии сдать кровь можно в Нижегородском областном центре крови им.Н.Я.Климовой по предварительной записи по телефону (831) 432-84-27 с 8.00 до 15.00 ежедневно с понедельника по пятницу.

Напомним, что в 2021 году в Нижнем Новгороде впервые стартовал проект «Лидеры донорского движения», инициаторами которого выступила городская администрация и областной центр крови им.Н.Я.Климовой. Совместно они реализуют социально значимые проекты, направленные на популяризацию донорского движения в городе. Как отметили в городском департаменте по социальной политике, лидеры по количеству доноров - Автозаводский район – 7 320 доноров, Канавинский район – 2 382 донора и Нижегородский район – 2 047 доноров.

Также напомним, в апреле участники донорской акции в Канавинском районе сдали 14,5 литров крови и 2 литра ее компонентов.

Напомним, что 15 литров крови сдали нижегородцы на донорской акции в сентябре.

Так, следующая акция по сбору крови пройдет уже 28 октября на площади Буревестника с 09.00 до 12.00. Необходимо предварительно записаться по телефону 222-19-63.

Кроме того, в условиях пандемии сдать кровь можно по предварительной записи в Нижегородском областном центре им. Н. Я. Климовой. Желающие могут позвонить в центр переливания крови, узнать всю информацию и записаться самостоятельно.

Особенно часто нижегородцы задавали вопрос: можно ли сдавать кровь после вакцинации от коронавируса и сколько должно пройти времени.

- Сдавать кровь после вакцинации можно, если прошло более 30 дней после второй прививки, - заверили медики.