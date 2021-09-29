15 литров крови сдали нижегородцы на донорской акции в сентябре

В рамках сентябрьской донорской акции нижегородцы сдали 15 литров крови. Об этом сообщает администрация Сормовского района.

В акции поучаствовали сотрудники образовательных организаций, сотрудники районной администрации и просто доноры.

Особенно часто нижегородцы задавали вопрос: можно ли сдавать кровь после вакцинации от коронавируса и сколько должно пройти времени.

- Сдавать кровь после вакцинации можно, если прошло более 30 дней после второй прививки, - заверили медики.

Так, следующая акция по сбору крови пройдет уже 28 октября на площади Буревестника с 09.00 до 12.00. Необхожимо предварительно записаться по телефону 222-19-63.

Кроме того, в условиях пандемии сдать кровь можно по предварительной записи в Нижегородском областном центре им. Н. Я. Климовой. Желающие могут позвонить в центр переливания крови, узнать всю информацию и записаться самостоятельно.

Напомним, что донорская акция прошла в Сормове 27 сентября с 9:00 до 12:00.

Также в рамках донорской акции в августе сормовичи сдали 14 литров крови и более 7 литров плазмы. В акции участвовали сотрудники администрации района, образовательных организаций, спортивных учреждений и регулярные доноры, проживающие в Сормове.