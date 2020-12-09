«Нечем дышать»: Нижегородцы массово жалуются на нестерпимый запах гари

Особенно сильно пахнет на Автозаводе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородцы массово жалуются на нестерпимый запах гари, который ощущается в городе уже вторые сутки. Сильнее всего он чувствуется на Автозаводе, но сообщают также, что пахнет в Сормовском и Ленинском районах, и даже в Павлове. При этом на улице стоит смог.

«Улица Краснодонцев - нестерпимый запах гари со вчерашнего дня. Неужели нельзя найти причину? Уже больше суток. Но это же не оправдание. Пахнет так, что волосы после улицы пахнут и одежда», - написала одна из жительниц Автозаводского района в Instagram.

Действительно, вдохнуть полной грудью, находясь на улице, просто невозможно: сразу хочется закашляться. И это здоровым людям. А каково сейчас тем, у кого есть проблемы со здоровьем?

«Я астматик, дышать тяжело. Ни причину не найдут, ни виновных, как всегда. Опять, видимо, свалки горят», - сетует другая нижегородка.

В ответ на многочисленные обращения министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов пообещал разобраться, а также дал нижегородцам ценный совет.

«Постараюсь узнать, в чем причина. Если запах поступает в квартиру, закройте форточки и проложите мокрой тряпкой внизу входной двери», - написал министр.

«Комсомолка» обратилась за разъяснением в Министерство экологии региона, но там нас направили в МЧС и Роспотребнадзор. В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области заявили, что никакие свалки либо что-то иное в городе или его окрестностях не горят. В региональном управлении Роспотребнадзора в свою очередь сообщили, что никаких обращений по поводу запаха к ним не поступало.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.