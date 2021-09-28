Технологию строительства развязки на Циолковского изменят после жалоб нижегородцев

После многочисленных жалоб от жителей близлежащих домов решено было изменить технологию строительства развязки на улице Циолковского. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

- Дома 3 и 5 по улице Светлоярской, так же как и другие дома на этой улице, согласно проектному решению по строительству транспортной развязки находятся под наблюдением застройщика, - пояснили в управлении. - На сегодняшний день, по информации застройщика, которую также подтверждает домоуправляющая компания, на фасадах домов 1960-х годов постройки наблюдаются деформации штукатурного покрытия. Данный дефект не представляет угрозы для конструкций домов. Их планируется устранить в этом году в рамках работ по утеплению фасадов.

Однако после жалоб нижегородцев технологию строительства решено изменить. Теперь вместо буронабивного способа погружения свай будет использоваться способ вдавливания.