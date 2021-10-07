Колокола для храма преподобного Симеона Столпника освятили в Нижнем Новгороде

Восстановление храма Симеона Столпника стало важной частью 800-летия Нижнего Новгорода. Фото: Кирилл Мартынов

Новые колокола для храма в честь преподобного Симеона Столпника освятили в Нижнем Новгороде. Освящение и богослужение провел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В Ветхом Завете говорится, что есть время разбрасывать камни и время их собирать. В год 800-летия Нижнего Новгорода мы восстанавливаем историческую память, воссоздавая святыни Нижегородского кремля. Это очень важно, потому что у нации, которая забывает о своем прошлом, нет будущего, – отметил митрополит.

Храм Симеона Столпника на территории Нижегородского кремля восстановили к 800-летию города. На звоннице установили 11 колоколов общим весом 2 475 килограммов, а самый большой из кампанов весит 1200 килограмм.

- Один из самых красивых видов сейчас открывается с колокольни Спасо-Преображенского собора, и храм Симеона Столпника стал важной его частью. Большая работа была здесь проведена археологами, которые обнаружили некрополь с останками разных веков, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Это нижегородцы, которые строили город. Сегодня они покоятся в костнице, и мы можем поклониться предкам.

Напомним, что прежняя церковь, стоявшая на этом месте, была разобрана еще в 1928 году. Во время подготовки к началу строительства храма в 2018 году здесь были начаты археологические раскопки, в ходе которых был обнаружен монастырский некрополь. Он включал в себя около 900 захоронений. При этом ранее ни в одном историческом документе он не поминался.

Одновременно с этим на месте Симеоновской обители впервые в Нижегородской области обнаружена усадебная городская застройка средних веков. Находки датируются специалистами XIII-XIV веком.

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