Тонну карпов выпустили в озеро Юхро в Нижегородской области Фото: Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В озеро Юхро около села Оголихино Нижегородской области впервые выпустили 1 тонну особей карпа - объекта товарной аквакультуры. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

- В этом году на данном участке создано новое пастбищное рыбоводное хозяйство, которое будет разводить карпа. Выпуск тонны карпа состоялся в конце сентября, поскольку именно в это время года рыба сможет постепенно акклиматизироваться, не испытывая такого стресса, как весной, - пояснили в региональном Минлесхозе.

В настоящее время в регионе работают 26 рыбоводных предприятий, 8 из которых являются участниками программы господдержки «Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области». В рамках государственной программы рыбоводные предприятия получают государственную поддержку на один килограмм реализованной продукции товарной аквакультуры.

Напомним, что во вторник, 31 августа, в Нижнем Новгороде на Нижневолжской набережной в Волгу выпустили 50 тысяч мальков стерляди.

- У Нижнего Новгорода особое географическое расположение, он находится на слиянии двух крупнейших водных артерий европейской части России — Волги и Оки. Сегодня мы совместно с представителями правительства Нижегородской области выпустили молодь стерляди в Волгу – реку, которая имеет важнейшее рыбохозяйственное значение», - сказал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил Иваник.

Сейчас на территории Нижегородской области реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги», цель которого - улучшение экологического состояния реки. Восстановление запасов водных биоресурсов Волги является одним из приоритетов деятельности Росрыболовства.