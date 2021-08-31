В Нижнем Новгороде выпустили в Волгу 50 тысяч мальков стерляди Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Во вторник, 31 августа, в Нижнем Новгороде на Нижневолжской набережной в Волгу выпустили 50 тысяч мальков стерляди. Об этом сообщает региональный Минлесхоз.

- У Нижнего Новгорода особое географическое расположение, он находится на слиянии двух крупнейших водных артерий европейской части России — Волги и Оки. Сегодня мы совместно с представителями правительства Нижегородской области выпустили молодь стерляди в Волгу – реку, которая имеет важнейшее рыбохозяйственное значение», - сказал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил Иваник.

Сейчас на территории Нижегородской области реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги», цель которого - улучшение экологического состояния реки. Восстановление запасов водных биоресурсов Волги является одним из приоритетов деятельности Росрыболовства.

- В ближайшее время Росрыболовство также намерено разработать программу для реки Оки с целью восполнения водных биологических ресурсов, развития ее экосистемы и дальнейшего сохранения и приумножения наших рыбных запасов, - также сообщил Михаил.

Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов — одна из основных мер, позволяющая поддерживать природный баланс и обеспечивать устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса в современных условиях. Осетровые виды рыб сегодня особенно нуждаются в охране и поддержке.

Акция выпуска молоди стерляди направлена на поддержание популяции этого ценного вида рыбы, а также популяризацию бережного отношения к водным биоресурсам и окружающей среде.