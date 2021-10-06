Обновление футбольного поля на стадионе «Чайка» почти подошло к концу Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

На стадионе «Чайка» завершается обновление футбольного поля и двух спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

На обновленном стадионе в конечном итоге появятся футбольное поле, две многофункциональные спортивные площадки, теннисный корт, городошный павильон и BMX-трасса.

- Сюда приходили заниматься несколько поколений местных жителей и сотрудников автомобильного завода. Я сам, будучи школьником, занимался здесь в секции. В этом году Горьковский автомобильный завод, показавший пример социально-ответственного бизнеса, вместе с администрацией города приведут стадион в порядок. «Чайка» станет современным спортивным объектом, который, я уверен, будет востребован нижегородцами, - отметил глава города Юрий Шалабаев.

Кроме того, в проекте реконструкции стадиона учли потребности работников завода, их семей и всех жителей района.

В рамках инспекции глава города также отметил, что на стадионе появится велосипедная трасса BMX.

- Сегодня среди молодежи большой популярностью пользуется велосипедный спорт, поэтому я дал поручение департаменту физической культуры и спорта организовать здесь дополнительный набор на дисциплину BMXотделения велосипедного спорта, – добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, что четыре современные детские площадки установили в Канавинском районе в 2021 году.

Теперь на детской площадке у дома № 29 на улице Журова появился новый игровой комплекс с канатами, новые двойные качели, балансиры, песочница. На детской площадке у дома №30 на улице Движенцев установили большой игровой комплекс с гнутым брусом, грузовик, маятниковые качели, двойные качели, карусели разного вида, качалку на пружинах, песочницу. А на детской площадке на улице Весенняя у дома № 5 появились два игровых комплекса, два балансира, качели разного вида, карусель, качалки на пружине, песочница и скалодром.