Границу между Нижегородской и Кировской областями внесли в госреестр

Границу между Нижегородской и Кировской областями внесли в Единый государственный реестр. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Нижегородской области.

Землеустроительное дело по описанию местоположения границы прошло экспертизу. Соответствующее решение о включении в государственный фонд данных вынесли на совместной комиссии по экспертизе землеустроительной документации Управлений Росреестра по Нижегородской и Кировской областей.

- Наличие в ЕГРН сведений о границах способствует повышению уровня юридической защиты прав и законных интересов правообладателей земельных участков, снижению количества земельных споров, устранению кадастровых ошибок, - отметила руководитель Управления Росреестра по Нижегородской области Наталья Корионова.

В настоящее время госреестр содержит сведения о двух границах между Нижегородской областью и другими субъектами: граница с Чувашской республикой и с Кировской областью.

Напомним, что мультипассы нижегородцев с антителами аннулируют с 6 октября.

Так, выданные ранее мультипассы на основании отрицательных результатов ПЦР-тестов, отрицательных результатов экспресс-теста, результатов исследования на наличие антител, деактивируются даже в том случае, если срок действия документов еще не закончился.