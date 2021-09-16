Тринадцать воркаут-площадок появилось в Нижнем Новгороде в 2021 году, сейчас идут работы по установке еще четырех. Об этом сообщает городской департамент физической культуры и спорта.

По словам департамента, с начала года в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» всего установят и отремонтируют 14 таких спортивных площадок.

Также завершается капремонт стадиона «Чайка» на средства, пожертвованные «Группой ГАЗ».

- На стадионе «Красная Этна» готовятся к установке спортивной воркаут-площадки и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни"», – добавили в департаменте физкультуры и спорта.

Кроме того, в Нижегородской области планируют построить спортивную площадку в микрорайоне Березовский.

- Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ. По конкуру определен подрядчик. По областной инвестпрограмме к 2023 году в Нижнем Новгороде планируется установить восемь спортивных универсальных площадок для игр в футбол, хоккей, баскетбол, - пояснили в департаменте.

Напомним, что QR-коды, которые предоставят инструкцию к тренажерам, разместят на площадках для воркаута в Нижнем Новгороде.

При считывании такого кода нижегородцы получат доступ к видеороликам с инструкцией для занятий на тренажерах и спортивных снарядах.