В Нижнем Новгороде с 8 по 10 октября пройдут бесплатные экскурсии

В Нижнем Новгороде с 8 по 10 октября пройдут экскурсии «Наследие Харитонова. История архитектуры 90-х за 8000 шагов». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижнего Новгорода.

Мероприятия организованы в рамках проекта «Имя Нижнего» - экскурсии от нижегородских архитекторов и экспертов нижегородской архитектурной школы 90-х. Так с 2 по 4 октября экскурсии уже посетили более 150 человек.

8 октября на экскурсии расскажут биографии великих архитекторов Нижнего, а 9 октября о том, как создавались центр культуры «Рекорд» и филармония. Экскурсии 10 октября начнутся с утра, всего их будет шесть.

Экскурсии бесплатные, но для участия необходима предварительная регистрация, а количество мест ограничено. Посмотреть подробное расписание и зарегистрироваться на экскурсии можно по ссылке: https://vk.com/@cityexpfest-raspisanie-po-nizhegorodskoi-arhitekturnoi-shkole

Напомним, что бесплатные экскурсии проведут на площади Горького в октябре.

Нижегородцы и гости города смогут узнать новые факты о площади Горького на бесплатных экскурсиях. Мероприятия пройдут по выходным в вечернее время.