Бесплатные экскурсии проведут на площади Горького в октябре. Об этом сообщает в департамент общественных отношений администрации Нижнего Новгорода.

Нижегородцы и гости города смогут узнать новые факты о площади Горького на бесплатных экскурсиях. Мероприятия пройдут по выходным в вечернее время.

- Возрастных ограничений для посещения экскурсии нет, а ее продолжительность составит 60 минут. Во время познавательной прогулки профессиональные экскурсоводы расскажут нижегородцам и гостям города интересные и малоизвестные факты о зданиях, находящихся на площади Горького, - заявил директор департамента общественных отношений Руслан Бадретдинов.

Также во время экскурсии все желающие смогут оценить выполненную к празднованию 800-летия города новую архитектурно-художественную подсветку.

- Площадь Горького – один из наиболее важных объектов благоустройства ко Дню города. Вечерняя экскурсия - это прекрасный повод для того, чтобы посмотреть на площадь и фигуру главного писателя Нижнего Новгорода – Максима Горького – в новом свете, - отмечают авторы и организаторы проекта.

Организаторами социокультурного проекта «Вокруг Горького» выступили АНОК «Нескучный Нижний» и АНО «Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода» при поддержке администрации города.

Экскурсии состоятся 2,3,9,10,16 и 17 октября и местом сбора станет светящийся автограф Максима Горького напротив Дома связи.

Зарегистрироваться на бесплатную экскурсию можно по ссылке.