Маршрут Т-89 сделают социальным в Нижнем Новгороде в июне 2021 года

Нижегородский маршрут Т-89, который ранее работал по нерегулируемым тарифам, планируют сделать социальным. При этом сам маршрут может частично измениться. Данными на этот счёт поделились в нижегородском региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

В ведомстве также пояснили, что у прежнего перевозчика закончился срок действия свидетельства на право обслуживания маршрута. В рамках подготовки конкурсной документации региональный Минтранс планирует изменить путь следования маршрута таким образом: раньше после остановки "Тоннель Московского вокзала" автобус поворачивал на метромост, ехал по проспекту Гагарина до "Автовокзала Щербинки". Теперь же, после Московского вокзала, автобус будет следовать через площадь Революции, по улице Долгополова до площади Комсомольской с конечной остановкой в ЖК "Аквамарин". В настоящий момент специалисты подсчитывают эффективность предложенного маршрута.

В Минтрансе отметили, что пассажиры автобуса Т-89 по-прежнему будут иметь возможность сделать пересадку на другой социальный транспорт по тарифу "60/90 минут". Действие всех социальных проездных сохранится.

Маршрут временно снят с линии. Вернуть на дороги города его планируют в июне этого года.

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