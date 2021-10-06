Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2021 14:16

Белая медведица из нижегородского зоопарка протестировала новый вольер

Предполагается, что там она будет жить со своим новым другом
Екатерина КУРГУЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Белая медведица из нижегородского зоопарка протестировала новый вольер Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо»

Белая медведица из нижегородского зоопарка протестировала новый вольер Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо»

Белая медведица Аяна из нижегородского зоопарка протестировала новый вольер. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

Специально к приезду самца в нижегородском зоопарке построили новый вольер – теперь медведи смогут видеть друг друга, встречаться, а если будет нужно - расходиться на разные жилплощади.

- Для Николая, так же как и для Аяны, мы создали максимально комфортные условия. В новом вольере есть бассейн глубиной три метра, разноуровневый ландшафт с искусственным и натуральным грунтом, имеется натуральная зеленая растительность. Также для удобства посетителей между вольерами Аяны и Николая предусмотрена специальная смотровая площадка в виде башни, с которой можно будет одновременно наблюдать за нашими белыми медведями, - пояснил генеральный директор нижегородского зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Так, Аяна лично проверила, в каких условиях будут содержать ее нового «жениха». В новом вольере белая медведица все тщательно обнюхала и попробовала на вкус натуральный газон.

- Судя по поведению Аяны, новыми жилищными условиями для своего жениха она осталась полностью довольна, - добавил Владимир Герасичкин.

Напомним, что второй белый медведь появится в Нижнем Новгороде в конце осени. Его доставят в зоопарк «Лимпопо».

Самца зовут Николай. Новый обитатель зоопарка станет парой для медведицы Аяне. По словам сотрудников зоопарка, они надуются, что скоро и в «Лимпопо» родятся белые медвежата.