Белая медведица из нижегородского зоопарка протестировала новый вольер Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо»

Белая медведица Аяна из нижегородского зоопарка протестировала новый вольер. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

Специально к приезду самца в нижегородском зоопарке построили новый вольер – теперь медведи смогут видеть друг друга, встречаться, а если будет нужно - расходиться на разные жилплощади.

- Для Николая, так же как и для Аяны, мы создали максимально комфортные условия. В новом вольере есть бассейн глубиной три метра, разноуровневый ландшафт с искусственным и натуральным грунтом, имеется натуральная зеленая растительность. Также для удобства посетителей между вольерами Аяны и Николая предусмотрена специальная смотровая площадка в виде башни, с которой можно будет одновременно наблюдать за нашими белыми медведями, - пояснил генеральный директор нижегородского зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Так, Аяна лично проверила, в каких условиях будут содержать ее нового «жениха». В новом вольере белая медведица все тщательно обнюхала и попробовала на вкус натуральный газон.

- Судя по поведению Аяны, новыми жилищными условиями для своего жениха она осталась полностью довольна, - добавил Владимир Герасичкин.

Напомним, что второй белый медведь появится в Нижнем Новгороде в конце осени. Его доставят в зоопарк «Лимпопо».

Самца зовут Николай. Новый обитатель зоопарка станет парой для медведицы Аяне. По словам сотрудников зоопарка, они надуются, что скоро и в «Лимпопо» родятся белые медвежата.