Нижегородская прокуратура попросила отменить приговор братьям Дикиным

Прокуратура Нижегородской области требует отменить приговор братьям Дикиным за покушение на экс-мэра города Олега Сорокина. Об этом сообщает МРОО «Комитет против пыток».

- Сегодня юристы Комитета против пыток ознакомились с заключением от 27 сентября 2021 года, из которого узнали о том, что прокуратура Нижегородской области запросила возобновления производства по уголовному делу и отмены приговора ввиду вновь открывшихся обстоятельств: «при рассмотрении уголовного дела в отношении Дикина М.В. и Дикина А.В. суду не было известно о применении в отношении Новоселова А.В. насилия во время оперативного эксперимента», - подчеркнули в МРОО «Комитет против пыток».

Согласно заключению от 27 сентября 2021 года, прокуратура Нижегородской области запросила возобновления производства по уголовному делу и отмены приговора обвиняемым нижегородцам. В документе отмечается, что на момент рассмотрения уголовного дела суду не было известно о насилии, которому подвергся свидетель.

Теперь открытое судебное заседание состоится 27 декабря в Нижегородском областном суде, после чего суд примет решение по заключению прокуратуры.

Напомним, в 2006 году суд признал бывшего зампредседателя нижегородского Заксобрания Михаила Дикина и бывшего сотрудника милиции Александра Дикина виновными в организации покушения на Олега Сорокина, который был партнером Михаила Дикина. Мотивом покушения, по версии обвинения, были акции завода "Старт", которые не поделили Дикин и Сорокин.

А также, 1 декабря 2003 года на трассе Нижний Новгород - Касимов на Олега Сорокина было совершено покушение - неизвестные расстреляли его машину автоматной очередью. Сам бизнесмен получил три пулевых ранения, перенес несколько операций, но остался жив. Подозрение следователей сразу пало на Михаила Дикина и его брата подполковника милиции Александра Дикина, которых впоследствии и обвинили в организации покушения на Олега Сорокина и приговорили к 15 и 16 годам колонии соответственно.