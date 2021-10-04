Одностороннее движение введут на улице Романтиков в Нижнем Новгороде с 22 октября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Одностороннее движение введут на улице Романтиков в Советском районе Нижнего Новгорода с 22 октября. А именно на дворовом участке вдоль дома №1 до дома №3. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.
А также в ведомстве рассказали, ради чего было принято решение о введении одностороннего движения:
– Изменения в организации дорожного движения вводятся для увеличения пропускной способности улицы и обеспечения безопасности участников дорожного движения.
Специалисты департамента призывают автомобилистов сохранять предельную внимательность и строго следовать указаниям дорожных знаков.
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