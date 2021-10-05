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Политика5 октября 2021 13:28

Ольга Щетинина избрана первым заместителем председателя Заксобрания

Ее кандидатура была одобрена единогласно
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Ольга Щетинина избрана первым заместителем председателя Заксобрания Нижегородской области. За ее кандидатуру депутаты проголосовали единогласно. Соответствующее решение было принято на первом заседании Заксобрания седьмого созыва, состоявшемся 5 октября.

Всего было избрано четыре заместителя председателя Заксобрания. Пост первого зама заняла Ольга Щетинина. Также заместителями избраны Дмитрий Краснов ("Единая Россия"), Владислав Егоров ( КПРФ) и Денис Бакиев ("Единая Россия").

Напомним, ранее мы писали, что председателем регионального Заксобрания уже в четвертый раз избран Евгений Люлин.