Ольга Щетинина избрана первым заместителем председателя Заксобрания Нижегородской области. За ее кандидатуру депутаты проголосовали единогласно. Соответствующее решение было принято на первом заседании Заксобрания седьмого созыва, состоявшемся 5 октября.

Всего было избрано четыре заместителя председателя Заксобрания. Пост первого зама заняла Ольга Щетинина. Также заместителями избраны Дмитрий Краснов ("Единая Россия"), Владислав Егоров ( КПРФ) и Денис Бакиев ("Единая Россия").

Напомним, ранее мы писали, что председателем регионального Заксобрания уже в четвертый раз избран Евгений Люлин.