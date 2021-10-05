Евгений Люлин избран председателем Заксобрания Нижегородской области

Евгений Люлин избран председателем Законодательного собрания Нижегородской области. За него проголосовали 42 депутата.

Также в списке претендентов были Владислав Атмахов и Владислав Егоров. За первого проголосовали два депутата, а за второго - четыре депутата.

- Я благодарю вас за ту честь, которая была мне оказана. Я становлюсь председателем Заксобрания уже в четвертый раз, - отметил Евгений Люлин. - Мы находимся на важном этапе развития экономики, промышленности, наших городов. Сейчас все сложилось для успешного развития региона. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы продолжить этот вектор развития.

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