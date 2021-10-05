Подземный переход перед КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде отремонтируют за 2,6 млн рублей

Подземный переход отремонтируют перед Дворцом Спорта в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Речь идет, в первую очередь, о сходе №2, что расположен у дома №48 по проспекту Гагарина. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 миллиона 683 тысячи рублей. Заказчиком работ является департамент экономического развития города. Финансирование осуществляется из средств муниципалитета.

Как следует из ведомости объемов работ, подрядчику предстоит демонтировать имеющуюся облицовку, выполнить устройство бетонной подготовки, оштукатуривание и облицовку стен керамогранитом, ремонт пандусов, облицовку и установку ограждений лестниц. Также в переходе будет установлено освещение, проложен кабель для обогрева полов. Снаружи будет выполнено благоустройство. В частности, будут заменены бортовые камни. Работы должны быть выполнены не позднее 15 декабря текущего года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 12 октября. Победителя аукциона определят наследующий день.

Ранее сообщалось, что подземный переход у «Нагорного» освободили от торговых рядов.