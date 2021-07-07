Подземный переход у Дворца Спорта "Нагорный" освободили от торговых рядов Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Незаконно установленные торговые точки ликвидировали на сходах у Дворца Спорта "Нагорный" и со стороны улицы Бекетова в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила районная администрация.

Ранее местные жители жаловались, что торговые ряды затрудняли движение и, более того, приводили к антисанитарии.

— Приятно удивлена! Рада, что здесь стало свободнее, что о людях позаботились, потому что здесь очень тяжело было ходить, особенно, если спешишь, — поделилась впечатлениями жительница района Светлана Калашникова.

Начальник отдела развития предпринимательства и торговли администрации Советского района Роман Наянов отметил, что изначальная схема размещения НТО не предполагала установки торговых рядов в подземном пешеходном переходе у Дворца Спорта. Он также добавил, что предприниматели, работавшие в переходе, могут выбрать другое место для размещения своих палаток.

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