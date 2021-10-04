Обманутые нижегородцы могут присоединиться к иску против пропавшей стоматологии до 1 ноября

Обманутым нижегородцам предложили присоединиться к коллективному иску против пропавшей стоматологической клиники «Альфа Дент». Подать заявление о защите прав потребителей по этому делу можно до 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Напомним, что стоматологическая клиника «Альфа Дент» располагалась прямо в центре Нижнего Новгорода - на улице Минина, прямо напротив Водной академии. В начале этого года руководство клиники собрало авансом деньги с пациентов и буквально растворилось в воздухе.

- Я в начале января им звонила, чтобы записаться, но телефон был выключен. Тогда я поехала туда, а там уже все было закрыто! Сменилась вывеска - говорят, даже оборудование все вывезли, - ранее рассказала о произошедшем «Комсомолке» одна из пациенток Анна Инишева.

В результате нижегородцы не только потеряли свои деньги, но и остались «без зубов», а товарищами по несчастью стали врачи и лаборатории, с которыми велось сотрудничество.

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