Свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 4 октября

Электроснабжение частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 4 октября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Сормовский район:

С 09:00 до 16:00 света не будет в домах 36,37,38 по улице Планетная и в домах 16,40 по улице Волжская.

Автозаводский район:

С 09:00 до 09:30 света не было в домах 14Д по улице Дружаева и в доме 11Б по улице Дьяконова.

Напомним, плановые отключения коммунальных услуг происходят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, свет частично отключили в трёх районах города 27 сентября.

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