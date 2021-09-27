Свет частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 27 сентября

Электроснабжение частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода сегодня, 27 сентября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.
Канавинский район:
С 09:00 до 17:00 света не будет в домах 10,12,14,16 по улице Сергея Есенина.
Советский район:
С 09:00 до 16:00 свет отключили в доме 4 по улице Норвежской.
Сормовский район:
С 12:00 до 17:00 без света останутся жильцы домов 22,23 по улице Энгельса.
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