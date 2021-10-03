Нижегородцы пожаловались на нашествие тараканов в Мещерском районе. Очевидцы поделились ужасающими кадрами в группе Вконтакте «Нижний Новгород [БЕЗ ЦЕНЗУРЫ]».

Огромных тараканов заметили во дворе дома №40 на улице Есенина в Нижнем Новгороде.

- Мещерку атакуют огромные тараканы! Если присмотреться, то некоторые на видео значительно отличаются по размеру от обычных! Сейчас похолодало немного, они на люки перебрались, - подписала свое видео обеспокоенная нижегородка.

Подписчики также начали высказывать различные предположения о том, откуда такие огромные тараканы взялись.

- Я так думаю, что сюда и хлебушек кидают, для голубей. Вот вам и тараканы. Скоро и крысы появятся, - пишет в комментариях подписчица.

- Это скорее всего канализационные тараканы. Они огромные и противные. Раньше жила в 39 доме, Есенина. Эти твари благополучно добирались по стенам до 2 этажа, залезали в окна, сидели на домофоне и тд. Они еще прекрасно вылезают из сливов в раковинах, ваннах. До управляющей компании Канавинского района достучаться было невозможно, им все равно, - отвечает другая нижегородка.

Напомним, что двое нижегородцев обратились в больницу с жалобами на тараканов в ушах.

- Тараканы в голове! Это не фигура речи, а инородное тело в ухе! За прошлую неделю сразу два таких случая у нижегородцев. Заползли дома, в самых обычных квартирах, в нормальных санитарных условиях, - написал Алексей Никионов.

Он также призвал нижегородцев быть внимательными и особенно следить за хранением пищевых продуктов и отходов.