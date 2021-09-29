Двое нижегородцев обратились в больницу с жалобами на тараканов в ушах

За неделю в больницы обратились двое нижегородцев с похожими симптомами – им в ухо заполз таракан. Об этом сообщает пресс-секретарь министерства здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов на своей странице в Facebook.

- Тараканы в голове! Это не фигура речи, а инородное тело в ухе! За прошлую неделю сразу два таких случая у нижегородцев. Заползли дома, в самых обычных квартирах, в нормальных санитарных условиях, - написал Алексей Никионов.

Он также призвал нижегородцев быть внимательными и особенно следить за хранением пищевых продуктов и отходов.

Напомним, что в нижегородском Минздраве опровергли жалобы на тараканов в больничной еде.

Нижегородка анонимно сообщила о грубом нарушении санитарных норм в больнице №5 областного центра. Женщина прикрепила видео, где видно стоящие в ванной дуршлаги с пищевыми отходами. Рядом на полу стоит пластмассовое ведро с другими пищевыми отходами.

Министр заметил, судя по журналу посещений больницы, проверки проводятся регулярно. Последняя была от Роспотребнадзора, и все в рабочем порядке. Далее он объяснил, что могло происходить на том видео.