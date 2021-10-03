Тело неизвестного мужчины нашли на парковке жилого дома в Нижнем Новгороде

Нижегородцы обнаружили тело неизвестного человека на парковке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает группа Вконтакте «Типичный Нижний Новгород».

Происшествие произошло около дома № 9 по улице Баренца утром в воскресение, 3 октября. Тело неизвестного обнаружили рядом с припаркованным автомобилем. Сейчас на месте работает полиция.

Причины и обстоятельства произошедшего утояняются.

Напомним, что неизвестные разгромили памятник-мемориал воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Как написала подписчица в группе «Типичная Ветлуга» в Вконтакте, мемориал находил в Ветлуге Нижегородской области.

На прикрепленных ниже фотографиях видны масштабы разрушений - облицовка мемориала частично оторвана и даже разбита.