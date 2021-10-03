Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 октября 2021 17:23

Тело неизвестного мужчины нашли на парковке жилого дома в Нижнем Новгороде

Его обнаружили в Сормовском районе
Екатерина КУРГУЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Нижегородцы обнаружили тело неизвестного человека на парковке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает группа Вконтакте «Типичный Нижний Новгород».

Происшествие произошло около дома № 9 по улице Баренца утром в воскресение, 3 октября. Тело неизвестного обнаружили рядом с припаркованным автомобилем. Сейчас на месте работает полиция.

Причины и обстоятельства произошедшего утояняются.

Напомним, что неизвестные разгромили памятник-мемориал воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Как написала подписчица в группе «Типичная Ветлуга» в Вконтакте, мемориал находил в Ветлуге Нижегородской области.

На прикрепленных ниже фотографиях видны масштабы разрушений - облицовка мемориала частично оторвана и даже разбита.