Неизвестные разгромили памятник воинам ВОВ в Нижегородской области Фото:группв «Типичная Ветлуга» в Вконтакте

Неизвестные разгромили памятник-мемориал воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Как написала подписчица в группе «Типичная Ветлуга» в Вконтакте, мемориал находил в Ветлуге Нижегородской области.

На прикрепленных ниже фотографиях видны масштабы разрушений - облицовка мемориала частично оторвана и даже разбита.

- Это же не просто вандализм...это стремление напакостить, там где ты живёшь!!!у меня только вопрос один...Зачем?, - написала возмущенная нижегородка.

В комментариях пользователи возмущены поступком неизвестных, а также заинтересованы, почему на месте до сих пор не установлены камеры видеонаблюдения.

- Да сколько же это будет продолжаться?!!! Почему никто не ищет виновных? Где видеонаблюдение? Этак у нас все порушат, сломают и изгадят. Уроды..., - пишет другой неравнодушный подписчик группы.

Напомним, что неизвестные разгромили фотовыставку в честь Победы в Великой Отечественной войне, размещенную в Приокском районе. Портреты героев ВОВ сняты и разорваны на части.