Неизвестные разгромили памятник воинам ВОВ в Нижегородской области Фото:группв «Типичная Ветлуга» в Вконтакте
Неизвестные разгромили памятник-мемориал воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Как написала подписчица в группе «Типичная Ветлуга» в Вконтакте, мемориал находил в Ветлуге Нижегородской области.
На прикрепленных ниже фотографиях видны масштабы разрушений - облицовка мемориала частично оторвана и даже разбита.
- Это же не просто вандализм...это стремление напакостить, там где ты живёшь!!!у меня только вопрос один...Зачем?, - написала возмущенная нижегородка.
В комментариях пользователи возмущены поступком неизвестных, а также заинтересованы, почему на месте до сих пор не установлены камеры видеонаблюдения.
- Да сколько же это будет продолжаться?!!! Почему никто не ищет виновных? Где видеонаблюдение? Этак у нас все порушат, сломают и изгадят. Уроды..., - пишет другой неравнодушный подписчик группы.
Напомним, что неизвестные разгромили фотовыставку в честь Победы в Великой Отечественной войне, размещенную в Приокском районе. Портреты героев ВОВ сняты и разорваны на части.