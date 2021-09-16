Неизвестные разгромили фотовыставку в честь Победы в Великой Отечественной войне, размещенную в Приокском районе

Экспозиция у Вечного огня в Приокском районе. Фото: https://vk.com/typical_nn

Вандалы разгромили выставку памятных фотографий о Победе в Великой Отечественной войне, которая располагалась в Приокском районе Нижнего Новгорода. Как написала подписчица в сообществе «Типичный Нижний Новгород в соцсетях, объект располагался рядом с мемориальной зоной — Вечным огнем.

- Разгромили историческую фотокомпозицию в честь Победы в ВОВ. Портреты героев Победы, героев Нижнего Новгорода в Приокском районе около вечного огня лежат в клочья! Исторические фото разорваны, свидетельства войны, хроника Победы. Это больно видеть. Кто воспитывал так своих детей? - написала возмущенная нижегородка.

На прикрепленных ниже фотографиях видны масштабы разрушений — на паре секций фотографии сняты и в разорванном виде валяются на земле. В основном это портреты людей. При этом изображения техники и летательных аппаратов пострадали меньше. До них вандалы, вероятно, не успели добраться.

В комментариях пользователи возмущены поступком неизвестных, а также заинтересованы, почему наличие камер видеонаблюдения не остановила прохожих от акта вандализма.

- И как ваше хваленое видеонаблюдение помогло избежать совершения преступления? - написала Мария Добролюбова.

- Вот, кстати, вопрос. Везде висят таблички, что якобы ведётся видеонаблюдение. А по факту - ведётся ли оно? - добавила Кристина Трухина.

- Сделали для людей, а людей-то в городе мало - поделился впечатлениями Кирилл Сидоров.

Напомним, что это не единственный акт вандализма на территории областного центра. Ранее сообщалось, что с Почаинского бульвара украли статую мышонка-пушкаря.