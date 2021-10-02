Деревья на парковке Квартала 1833 посадили в форме утраченного исторического здания Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Деревья на парковке Квартала 1833 специально посадили в форме утраченного исторического здания, а уже после залили ее асфальтом. Об этом «Комсомольской Правде – Нижний Новгород» сообщил архитектор Кирилл Бросалин в рамках экскурсии по обновленному пространству «Квартал 1833».

Так, сегодня стало известно, что на территории частично благоустроенного пространства был большой запрос на парковку. Однако, организаторы проекта решили сделать ее достаточно компактной, чтобы не уделять много площади под парковочные места и не отходить от основной идеи – привлечь людей и сделать комфортное место отдыха для горожан.

- Однако, во время стройки мы столкнулись с тем, что строители очень ругались: парковка и так очень компактная и маленькая, из-за чего им очень тяжело асфальтировать в таких масштабах, но еще она также разделена деревьями. Парковочные места получались всего по три места, им было очень трудно загнать асфальтоукладчик. В итоге, судя по всему, они сделали ее вручную. За что им большое спасибо!, - поделился подробностями архитектор Кирилл Бросалин, заместитель руководителя ИРГСНО.

Примечательно, что парковка также находится на месте утраченной исторической усадьбы. Поэтому на ней деревьями отмечен тот факт, что на этом участке раньше был жилой дом. Но несмотря на такие трудности, от идеи сохранения деревьев не отказались. Кирилл также подчеркнул, что помимо исторической составляющей, важную роль сыграло и то, что архитекторы и организаторы проекта также придерживались подхода по гуманизации парковок.

- Получилась такая парковка ручной работы, - в шутку добавила руководитель Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.

Напомним, часть Квартала 1833 года, который находится на участке между улицей Горького и Гранитным переулком, уже благоустроили по концепции Института развития городской среды Нижегородской области.

Сейчас там можно увидеть тематические зоны: желтая, синяя, красная и зеленая. В жёлтой зоне можно будет узнать о наследии квартала, в синей и красной зонах отдохнуть на лавочках и за столиками, в зелёной зоне установили амфитеатр и столы для настольного тенниса.

Кроме того, там высадили газон и деревья по форме утраченных зданий, а перед отелем «Кулибин» открыли озеленённую парковку.