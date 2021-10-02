Экскурсию по обновлённой части Квартала 1833 года проведут для нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба Автономной некоммерческой организации «Института развития городской среды Нижегородской области».

Так, часть Квартала 1833 года, который находится на участке между улицей Горького и Гранитным переулком, уже благоустроили по концепции Института развития городской среды Нижегородской области.

Сейчас там можно увидеть тематические зоны: желтая, синяя, красная и зеленая. В жёлтой зоне можно будет узнать о наследии квартала, в синей и красной зонах отдохнуть на лавочках и за столиками, в зелёной зоне установили амфитеатр и столы для настольного тенниса.

Кроме того, там высадили газон и деревья по форме утраченных зданий, а перед отелем «Кулибин» открыли озеленённую парковку.

Однако, так как территория принадлежит частному застройщику, само благоустройство носит временный характер.

На экскурсии посетителям расскажут о временном благоустройстве части Квартала 1833 года, которая несколько лет была огорожена забором, и о планах на будущее относительно этого места. Также станет известно о застройке места, людях, живших в квартале и его значимости для современного Нижнего Новгорода.

Начало мероприятия в 14:00. Однако, для того, чтобы попасть на экскурсию, необходима предварительная регистрация.