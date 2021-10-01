Фестиваль "Столица закатов" может возобновиться в Нижнем Новгороде

Нижегородцев ожидает продолжение фестиваля музыки и фейерверков "Столица закатов", который ранее вошёл в программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом заявил заместитель председателя правительства, министр культуры региона Олег Беркович в своём интервью ТАСС.

– Нижний Новгород создан для летних концертов. "Столица закатов" очень полюбилась жителям и гостям, мы рассматриваем возможность продолжения фестиваля, но деталей пока нет. Может быть, будет немного иной формат, – сказал министр.

Напомним, заключительный концерт "Столицы закатов" состоялся 25 сентября, как всегда на Нижневолжской набережной. Нижегородцы и гости города услышали певицу Ёлку, которая стала хедлайнером 13-го дня фестиваля.

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