Вместо голубых елей на улице Надежды Сусловой высадят газон

Ремонт теплосетей на улице Надежды Сусловой, откуда пересадили 11 елей в сквер на проспекте Гагарина, завершат в ноябре. К работам приступили 30 сентября, реконструкция будет проводиться без ограничения подачи тепла и горячей воды в квартиры местных жителей.

- На участке от дома №2/1 до дома №24 по улице Надежды Сусловой ведётся реконструкция 300 метров сетей отопления и горячего водоснабжения, - рассказали «Комсомолке» в АО «Теплоэнерго». - Это сделано для повышения качества и надежности теплоснабжения.

Напомним, что перенос елей на новое место вызвал шквал возмущений и негодования у местных жителей. Сначала люди говорили, что ели надо было пересадить куда-то в другое место на улице Надежды Сусловой, но теперь, когда хвойные деревья уже не вернуть, многие стали просить взамен голубых елей посадить какие-нибудь другие растения.

Однако в администрации Советского района сообщили, что на территории охранной зоне теплотрассы посадка зелёных насаждений не разрешается.

- На участке будет высажен газон, - подчеркнули в ведомстве.

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