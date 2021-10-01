«Увидела, как увозят ёлку – слёзы потекли»: Нижегородцы возмутились пересадкой голубых елей с улицы Надежды Сусловой «по их же просьбе»

Новым местом расположения стал сквер на проспекте Гагарина. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Шквал возмущения горожан вызвали одиннадцать елей, пересаженных с улицы Надежды Сусловой в сквер на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Многие местные жители расстроились из-за утраты ухоженной озелененной территории, однако в мэрии уверяют, что такое решение было принято... по их же просьбе.

Известно, что хвойные вечнозеленые деревья появились в Советском районе ещё десять лет назад в честь 65-летнего юбилей Победы, их своими руками высаживали ветераны войны.

- Для многих жителей они имеют большое значение. Гуляя по аллее, связь поколений чувствуется особенно сильно, - поведала местная жительница о появлении елей.

Голубые ели радовали местных жителей долгое время, но неожиданно появилась необходимость их переноса в другое место. Представители мэрии рассказали на своей странице в Инстаграм, что деревья были высажены и росли в охранной зоне теплотрассы отопления от дома №2/1 до дома №24 по улице Сусловой, где запланирована реконструкция.

Ели посадили десять лет назад ветераны к 65-летнему юбилею Победы. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Чтобы не уничтожать ели совсем - не выкорчевывать и не спиливать их, возникло предложение пересадить их в сквер на проспекте Гагарина, прямо за гостиницей «Ока». Вроде дело сделали хорошее, но жителей, оставшихся довольными таким решением, нашлось совсем мало.

- Вот здорово! Сохранили красоту. По-хозяйски, и с уважением к тем, кто сажал эти ели когда-то, - написала нижегородка Ольга Дурникова.

Местные жители рассказали, что елочками было приятно любоваться, и она радовали прохожих своим величественным видом, а теперь такого уже не будет. Одни попросили взамен голубых елей посадить какие-нибудь другие растения или деревья, чтобы не оставлять голую землю и траву, а другие отметили, что надо было пересадить эти же ели, но на улице Сусловой.

- Улица выглядит очень угрюмо и мрачно. Летом трава по пояс. Ни клумб, ни цветов. Последнюю радость и ту забрали, - опечалился житель дома №18 Дмитрий Кашин.

Хотя больше всего возмущение нижегородцев вызвала формулировка «пересадили по просьбе жителей», практически все местные в один голос стали уверять, что ни о чем таком не просили.

- Я живу на Надежды Сусловой и мне интересно, какие это такие жители ПРОСИЛИ пересадить деревья. На нашей улице тепла нет, дворы не убирают, грязь, зимой сугробы, да ещё и елки увезли. Может, скоро трактором всё сравняют? – поинтересовалась пользовательница marishav0204.

Также у администрации района жители стали просить показать списки тех людей, которые просили пересадить елки, так как не могли поверить в их существование.

- Я живу на ул. Надежды Сусловой. Грязь везде. Вчера увидела, как увозят елку. Слезы потекли. Мы с внуками любовались ими и летом и зимой. Делали фото, как они росли. Никто и никогда из жителей нашей улицы не согласился бы их убрать, - рассказала другая местная жительница под ником «pirunich». - На другую сторону пешеходной дорожки, где нет теплотрассы, правильнее было пересадить.

Тем временем редакция «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» отправила запрос в городскую администрацию, чтобы узнать, на какой период назначен ремонт теплотрассы, а также планируется ли высадка другой растительности взамен елям.

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