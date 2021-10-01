Владимир Паков покинул пост военкома Нижегородской области

Владимир Паков покинул пост военного комиссара Нижегородской области. Об этом сообщили в областном правительстве, добавив, что он уволен по собственному желанию приказом командующего Западного военного округа.

– Временно исполняющим обязанности военного комиссара Нижегородской области стал полковник Сергей Николаевич Смирнов, – резюмировали в ведомстве.

Напомним, Владимир Паков награждён тремя орденами мужества. Военным комиссаром Нижегородского региона он стал в октябре 2014 года. До этого он возглавлял региональное отделение ДОСААФ России.

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