Нижегородские синоптики предупредили о возможном снеге в октябре. Чего ждать после теплой недели

Среднемесячная температура воздуха в октябре составит от +4 до +6 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже в октябре нижегородцы почувствуют, что в город пришла настоящая осень: столбики термометров медленно, но верно поползут вниз, никуда не исчезнет и пасмурная погода. Однако сильно расстраиваться не стоит – первая половина октября обещает порадовать устойчивой погодой без дождей.

- Среднемесячная температура воздуха в октябре составит от +4 до +6 градусов, - предупредила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. - Это на один градус выше средних многолетних значений, так как норма находится на отметке от +3 до +5 градусов.

Месячное количество осадков предполагается около среднего многолетнего количества, норма 50–65 миллиметров. Также ожидается, что в первой половине месяца температурный фон может достичь до +13 и +14 градусов.

- Начало октября обещает быть без осадков, по крайней мере, с 1 по 10 число, - рассказывает Ольга Мокеева. – Но стоит помнить, что вторая половина октября – это не просто осадки, но также и вероятность появления снега.

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