Горячую воду и свет частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 1 октября

Свет и горячее водоснабжение частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода сегодня, 1 октября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Сормовский район:

С 09:00 до 16:00 горячей воды не будет в домах 2,4,6,8 по улице Героев Космоса.

Московский район:

С 13:00 до 20:00 света не будет в домах 27,29,31,31а по проспекту Героев.

Канавинский район:

С 09:00 до 17:00 без света остались жильцы дома 7 по улице Чкалова.

Напомним, плановые отключения коммунальных услуг происходят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, свет частично отключили в трёх районах города 27 сентября.

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