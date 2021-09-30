Участок проспекта Гагарина перекроют в Нижнем Новгороде ради концерта группы «Кино»

Движение по проспекту Гагарина будет ограничено в Нижнем Новгороде 2 октября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

В этот день в КРК «Нагорный» состоится выступление группы «Кино» в связи с этим с 7:00 до 23:59 будет перекрыто движение по местному проезду на участке около дома №29. Также в отмеченный период здесь нельзя будет парковаться. Объезд будет осуществляться по прилегающим дорогам.

Как указано в постановлении за подписью мэра города Юрия Шалабаева, ограничения вводятся в соответствии с обращением ООО «Олл Старс НН» и с целью создать безопасные условия для проведения концерта.

На время ограничений будут установлены специальные ограждения и соответствующие дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что в городе перекрывают улицу Зои Космодемьянской.