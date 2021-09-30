Улицу Зои Космодемьянской в Нижнем Новгороде перекроют до 26 октября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта ограничат на улице Зои Космодемьянской в Нижнем Новгороде до 26 октября. Временные неудобства будут связаны с капитальным ремонтом ливнёвок на участке дороги. Проезд ограничат от улицы Лесосечной до дома №19А по улице Зои Космодемьянской. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Ограничения будут действовать с 06:00 1 октября до 23:59 25 октября.

– Объезд зоны проведения работ организован по прилегающим улицам – Патриотов, Лекальной и Малышевской в обоих направлениях. Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, – добавили в ведомстве.

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