В Нижнем Новгороде провели тестирование электрокара Audi e-tron Sportback.

В Нижнем Новгороде состоялась презентация RS моделей марки Ауди в рамках Audi quattro days. Гостям мероприятия был представлен новый электромобиль компании Audi e-tron Sportback.

Издание сообщает, что мероприятии организовал Ауди Центр на Московском. Гости Audi quattro days вместе с профессиональными инструкторами школы quattro приняли участие в заездах на автомобилях марки Ауди, которые проводились как на Нижегородском кольце (NRing), так и на бездорожье и скоростном участке трассы.

По словам экспертов, RS модели Ауди ни в чем не уступают профессионально подготовленным спортивным автомобилям. Они оснащены двигателями мощностью 600 лошадиных сил и могут разгоняться до 100 километров в час за 3,6 секунды.

Программа тест-драйвов новых моделей разрабатывалась при участии специалистов школы водительского мастерства Vasin Driving School. В тестовых прокатах принял участие шеф-инструктор проекта, заслуженный мастер спорта и обладатель Кубка Европы по ралли Евгений Васин.

Необходимо отметить, что в рамках Audi quattro days компания представила внедорожные версии Ауди. По словам участников заездов, водители встречных автомобилей при виде колонны уступали им дорогу, поскольку она состояла из шести премиальных машин, общая стоимость которых близка к ста миллионам рублей.

Повышенное внимание гостей мероприятия привлек автомобиль с электрическим приводом Audi e-tron Sportback. Ауди выпустила эту модель еще в прошлом году, однако на российский рынок модификация вышла только сейчас. Известно, что до конца текущего года в Нижний Новгород планируют поставить всего 5 таких моделей, две из которых уже зарезервировали. По словам Павла Косетченко, директора по продажам Ауди Центра на Московском, на Audi e-tron Sportback очень высокий спрос.

Необходимо отметить, что цена на Audi e-tron Sportback в базовой комплектации превышает шесть с половиной миллионов рублей. Это автомобиль с полным приводом, который разгоняется до 100 км/ч за 5,7 секунды. Максимальная скорость разгона составляет 200 километров в час.