Администрация нижегородской детской больницы ответила на жалобы о тараканах

Нижегородцы пожаловались на тараканов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижегородцы пожаловались на наличие тараканов в детской областной клинической больнице. Видеоролик соответствующего содержания появился на странице «Кстати» в соцсетях.

На кадрах 8-секундного видео показано, как усатый «стасик» ползет по нижней части стены, выложенной кафелем.

- Подтверждаю. Их там стада. Лежали в этом году там дважды. Крайний раз в сентябре, неделю назад выписались. Стряхивать их приходилось даже с детской подушки. Причём они больших размеров, - написала в комментариях Оксана Полякова.

-Лежали с ребенком в 2012 году там как раз шел ремонт так они там кишели! - добавила Оксана Максимова.

У подписчицы Татьяны Зобовой на этот счет другое мнение: - Наверное, именно поэтому еду в тумбочки прятать не нужно. Не нужно таскать тараканов из дома в сумках потому как провести ядами полную дезинфекцию с лежащими в больнице детьми нельзя. Закрываем больницу, проводим дезинфекцию, а детишки ваши пока дома полежат месяцок.

Корреспондент «Комсомолки» направил запрос по данной теме. Поступил официальный ответ из администрации НОДКБ.

- У НОДКБ заключен договор с подрядчиком по дезинсекции и дератизации помещений и территории больницы, обработка проводится один раз в две недели. Помимо плановой обработки, немаловажным фактором санитарного благополучия в стационаре является ответственное отношение пациентов и их родителей к хранению и употреблению пищевых продуктов, - сообщили в администрации больницы.

Ранее сообщалось, что двое нижегородцев обратились в больницу с жалобами на тараканов в ушах.