Горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 30 сентября

Горячее водоснабжение частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 30 сентября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Приокский район:

С 09:00 до 13:00 горячей воды не будет в домах 218 и 216 по проспекту Гагарина.

Сормовский район:

С 09:00 до 16:00 без горячей воды остались жильцы домов 5,8,9,10 по улице Островского.

Напомним, плановые отключения коммунальных услуг происходят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, свет частично отключили в трёх районах города 27 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!