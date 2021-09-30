Горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 30 сентября

Горячее водоснабжение частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 30 сентября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.
Приокский район:
С 09:00 до 13:00 горячей воды не будет в домах 218 и 216 по проспекту Гагарина.
Сормовский район:
С 09:00 до 16:00 без горячей воды остались жильцы домов 5,8,9,10 по улице Островского.
Напомним, плановые отключения коммунальных услуг происходят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, свет частично отключили в трёх районах города 27 сентября.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!