Частный дом сгорел дотла в Нижегородской области минувшей ночью

Пожар в Бабушкино. Фото: сообщество "ДТП и ЧП Дзержинск" ВКонтакте

Частный дом загорелся под Дзержинском в ночь на 30 сентября. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре на улице Кутузова, 40 в поселке Бабушкино поступило в 2:02.

- На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение дома по всей площади. В результате пожара сгорел дом на площади 200 квадратных метров, - говорится в сообщении.

В Управлении подчеркнули, что в этот раз обошлось без погибших и пострадавших. Всего в тушении возгорания принимали участие 19 человек с использованием 5 единиц техники.

По предварительным данным, пожар произошел из-за плохо собранного электрооборудования.

Ранее сообщалось, что двое пенсионеров погибли на пожаре в Семеновском районе.