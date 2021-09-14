Двое пенсионеров погибли на пожаре в Семеновском районе

Страшный пожар произошел вечером 13 сентября в деревне Беласовка Семеновского района – здесь вспыхнул жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о возгорании поступило в 19:18 13 сентября, - рассказали в ведомстве. – Буквально через две минуты к месту пожара прибыло первое пожарное подразделение. На тот момент уже наблюдалось открытое горение. Локализовать пожар удалось только в 19:55, а полностью потушить – в половине одиннадцатого вечера. В результате пожара выгорел дом и хозяйственная постройка на общей площади 145 квадратных метров.

Как раскали в региональном МЧС, на тяжесть пожара повлияло позднее обнаружение возгорания.

- На месте пожара обнаружены тела двух погибших – 67-летнего мужчины и 68-летней женщины, - рассказали спасатели. – В тушении пожара были задействованы 34 человека и 10 единиц техники.