Надежда Сухачева покинула пост главного врача нижегородской больницы №5

Надежда Сухачева уволилась с поста главного врача городской клинической больницы №5 в Нижнем Новгороде. Об этом накануне сообщил министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По его словам, Надежда Николаевна останется работать в медицинском учреждении, только отныне она будет руководителем клинического совета при больнице. Исполняющим обязанности главного врача назначен Владимир Федоровцев.

Связаны ли как-то эти кадровые решения с событиями, происходившими в больнице весной этого года, неизвестно. Напомним, в апреле здесь прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве при поставках медицинского оборудования для лечения коронавирусных больных. Руководство больницы подписало акт приемки, после чего выяснилось, что оборудование не соответствует заявленным требованием, а документы поставщик предоставил липовые. Больница понесла ущерб в размере 4,56 млн рублей.