Обыски в больнице №5 связаны с мошенничеством при поставке оборудования

Следователи допрашивают подозреваемого. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Обыски проходят сегодня в нижегородской больнице №5 в рамках уголовного дела о мошенничестве при поставках медицинского оборудования. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Главный подозреваемый – директор коммерческой фирмы, которая в 2020 году в рамках госконтракта поставляла в больницу №5 оборудование для лечения коронавирусных больных. Вот только оборудование это не соответствовало заявленным требованиям, о чем поставщик знал, но тщательно это скрыл, предоставив липовую документацию. С документами все было в порядке, и администрация, не ведая подвоха, подписала акт о приемке. Стоимость контракта составляла 4,56 млн рублей – именно такой ущерб понесла больница.

«В настоящее время следователи СК работают с подозреваемым, производя его допрос. Кроме того, в медицинском учреждении изымается необходимая документация, а также предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», - рассказали в СК.