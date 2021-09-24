В нижегородском Минздраве опровергли жалобы на тараканов в больничной еде

Тараканов в больнице не нашли. Фото:@melikdavidmsk

Нижегородка анонимно сообщила о грубом нарушении санитарных норм в больнице №5 областного центра. Пост соответствующего содержания появился в сообществе Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ| в соцсетях 24 сентября.

Женщина прикрепила видео, где видно стоящие в ванной дуршлаги с пищевыми отходами. Рядом на полу стоит пластмассовое ведро с другими пищевыми отходами.

Как больницу видит автор поста. Скриншот с видео сообщества Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ| (https://vk.com/bez_cenznn)

- Из-за того, что эти отходы не выбрасывают сразу, а через день, появляется куча тараканов, которые потом варятся в еде! От работников слышу, что главврач может задерживать зарплату, часто деньги пилит между собой и старшими. На главврача уже писали кучу заявлений, но у неё есть какой-то друг богатый в Москве и когда приходит «неожиданная» проверка, то у неё в больнице все идеально. Может кто-то увидит эти видео, может у кого-то родственники лежат в этой больнице, и они тоже как-то повлияют на ситуацию, - написала анонимная подписчица, добавив, что главврач еще якобы ввела необоснованные штрафы. Причем персонал, по ее словам, платит эти самые штрафы наличными.

Ответ не заставил себя долго ждать. Сегодня же замгубернатора, министр здравоохранения в регионе Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на ситуацию, написав достаточно подробный и эмоциональный пост в Instagram. Он сообщил, что больница находится в километре от Нижегородского кремля, и ее несложно было проверить.

-Мы выслали туда оперативный десант. Не предупреждали никого. За пол часа после появления первой публикации отмыть и убрать все физически невозможно, - написал он.

По словам Гусейнова, душещипательный текст и правильный ракурс на видео не отображают настоящей картины. На прикрепленных фото видно ту же ванну, но уже чистую, а также сверкающие мойки.

Мойки выглядят чистыми. Фото:@melikdavidmsk

Министр заметил, судя по журналу посещений больницы, проверки проводятся регулярно. Последняя была от Роспотребнадзора, и все в рабочем порядке. Далее он объяснил, что могло происходить на том видео.

- После приготовления пищи отходы ставятся в ванну в большие дуршлаги для отделения жидкости. После отделения жидкой части складируются в тару и вывозятся ежедневно. Таковы технологические правила. И сегодня все будет тоже самое - закончится приготовление пищи и все остатки будут вывезены. А затем уборка и дезинфекция. Проверили также документы по дезинсекции - проводится регулярно, как и положено, - добавил Гусейнов.

Далее министр продолжил, что пищеблок находится в аутсортинге. То есть, его работа организована частной компанией. Серьезных замечаний к этой компании нет. При этом уже есть мысли, кто мог быть инициатором жалоб на больницу.

- Стоят ли за этим информационным вбросом чьи-то рыночные интересы, узнаем чуть позже. Но как понятно, главный врач не выплачивает зарплату сотрудникам пищеблока. Уже это говорит нам о том, что кому-то очень хочется сгустить краски и преподнести историю как можно ужаснее, - заметил он.

У инициатора жалобы мог быть рыночный интерес. Фото:@melikdavidmsk

В заключение он перефразировал строчки из стихотворения Владимира Маяковского «Послушайте!»: - А если пишут такие пасквили, значит это кому-то надо. Уж лучше бы звёзды зажигали.