Смотровую площадку с видом на Волгу открыли на площади Сенной в Нижнем Новгороде

Новая смотровая площадка появилась на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил нижегородец Виталий С. на своей странице в Instagram.

- Вот просто нечего добавить, кратко и ясно. Если кто-то пропустил, новая смотровая площадка с арт-объектами появилась у нового колеса обозрения на площади Сенной, - написал он.

Площадка располагается рядом с колесом обозрения и трамплином. С нее открывается впечатляющий вид на Волгу. Кроме того, здесь имеется фотозона с арт-объектом в виде красных рук, сложенных в форме сердца, и масштабных надписей «Нижний Новгород» и «Увидеть и полюбить».